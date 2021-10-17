В полиции рассказали, что "предупреждение" получили вечером 16 октября. Затем начался осмотр помещений торгово-развлекательных центров и прилегающей территории.

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"Минирование" 4 ТРЦ в Харькове

Искать взрывоопасные предметы правоохранители начали еще поздно вечером 16 октября. Впоследствии поисковую операцию продолжили на следующий день.

Как сообщила "Суспільному" пресс-секретарь полиции Харьковщины Анна Третьякова, на утро 17 октября правоохранители проверили два из четырех ТРЦ.

Сколько человек эвакуировали и нашли ли взрывчатку, в полиции не рассказали. Все подробности пообещали предоставить позже.

Напомним, что 25 марта 2021 года Владимир Зеленский подписал закон о так называемых фейковых минированиях. Документ ввел уголовную ответственность за такие поступки лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Фейковые заминирования: последние случаи