В Харькове "заминировали" 4 крупных торговых центра: ищут взрывчатку

В четырех ТРЦ в Харькове правоохранители и взрывотехники ищут взрывчатку. Письмо о минировании по электронной почте прислал аноним.

В полиции рассказали, что "предупреждение" получили вечером 16 октября. Затем начался осмотр помещений торгово-развлекательных центров и прилегающей территории.

Ужасно В Харькове собаки загрызли пожилую женщину: пенсионерка не выжила

"Минирование" 4 ТРЦ в Харькове

Искать взрывоопасные предметы правоохранители начали еще поздно вечером 16 октября. Впоследствии поисковую операцию продолжили на следующий день.

Как сообщила "Суспільному" пресс-секретарь полиции Харьковщины Анна Третьякова, на утро 17 октября правоохранители проверили два из четырех ТРЦ.

Сколько человек эвакуировали и нашли ли взрывчатку, в полиции не рассказали. Все подробности пообещали предоставить позже.

Фейковые заминирования: последние случаи

В Украине полиции и спасателям регулярно сообщают о минировании. Впрочем, часто эти сообщения являются ложными.

Например, в том же Харькове 9 октября анонимы сообщили о заминировании 7 медучреждений. В большинстве из них лечат больных коронавирусом.

15 октября житель Хмельницкой области угрожал взорвать Главный железнодорожный вокзал во Львове. Правоохранителям пришлось эвакуировать около 200 человек.

13 октября аноним сообщил о минировании главного офиса "Укрэксимбанка", в котором недавно произошел скандал с бывшим главой финучреждения Евгением Мецгером и журналистами "Схем". Весь персонал и посетителей пришлось эвакуировать. Взрывчатки в итоге не нашли.