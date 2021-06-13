Не обошлось без конфликтов: в Харькове открыли центр массовой вакцинации против COVID-19

В Харькове открыли первый центр массовой вакцинации. Его появление анонсировали вместе с центрами в Киеве и Одессе еще в конце мая 2021 года, но стартовали с опозданием.

Его открыли только 13 июня. Медикам пришлось начать прививку на 2 часа раньше из-за очереди.

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Работа центра

Внутри центра работают 4 бригады. По плану, каждая за день может вакцинировать 100 человек. На одного пациента уходит от 40 минут. Колют здесь, как и во всех других центрах вакцинации, китайский CoronaVac.

Тем временем снаружи очередь на вакцинацию "кипит". Точнее, 3 очереди в одной:

в центр пришли те, кто записался в "Дия", и их вызвали на прививку;

те, кто записался, но им не звонили;

просто желающие иммунизироваться.

Не обошлось и без конфликтов. Люди не могли поделить очередь и постоянно ссорились. Перепало также и организаторам.

"Я, честно говоря, вообще не понимаю этой организации. Очень ужасная. Кого записывают с работы. Кто приходит по собственному желанию. Никто при этом ничего не знает", – поделился пришедший вакцинироваться Юрий Мараев.

Первыми из списка "Дия" в центр вызвали 300 человек. Остальные заводят из "живой" очереди.



Центр вакцинации в Харькове / Фото "Суспільного"

В департаменте здравоохранения ХОГА планируют открыть еще несколько центров массовой вакцинации, но сколько и будет ли среди них нечто вроде стадиона или выставочного центра – не сообщают. Тем временем действующий будет работать в выходные. И всем зарегистрированным позвонят и сообщат, когда и куда прийти на процедуру.

В Украине на выходных 12 – 13 июня будет работать 51 центр вакцинации против коронавируса. Пункты открыли в 15 областях и в Киеве.

Как харьковчане отреагировали на работу центра: смотрите видео