В Харькове женщина прыгнула с 7 этажа: камера сняла последние минуты жизни
Источник:Newsroom
На улице Короленко, 23, в Харькове 2 августа обнаружили тело женщины, которая выбросилась с 7 этажа дома. Впоследствии сообщили, что камера сняла последние минуты ее жизни.
На кадрах она некоторое время колебалась, но все же пошла прыгать с балкона 13-этажки. Погибшей было 28 лет.
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Что сказали в полиции
О том, что обнаружили тело самоубийцы, сначала сообщили в местных телеграм-каналах. Затем правоохранители прокомментировали это событие.
Они открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Однако в деле есть пометка "самоубийство". Какова причина этого поступка – неизвестно.
Место, где прыгнула женщина / Фото телеграмму "Веха"
Сперва колебалась
На видео, которое потом опубликовали, видно, что женщина вышла из лифта в 07:26. Она сразу начала идти в сторону окна. Однако затем она повернулась и начала снова вызывать лифт. Однако все же решилась и пошла делать запланированное.
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