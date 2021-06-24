Это случилось в парке имени Горького на улице Сумская, 81. В ГСЧС обратилась администрация парка в 16:26.

Другой случай В Харькове парень выпал из кабинки канатной дороги и попал под колеса авто

Как спасали людей

  • Аттракцион перестал работать из-за отсутствия электроснабжения.
  • Туда направили аварийно-спасательный автомобиль с пожарной автолестницей.
  • Кроме этого спасатели взяли передвижную дизельную электростанцию.
  • Однако она не понадобилась, поскольку мать с ребенком сняли быстрее.
  • Для этого использовали лестницу.
  • К счастью, никто в результате данного инцидента не пострадал .
  • Сколько времени женщина с ребенком там "висели" – неизвестно.