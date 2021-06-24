Это случилось в парке имени Горького на улице Сумская, 81. В ГСЧС обратилась администрация парка в 16:26.

Другой случай В Харькове парень выпал из кабинки канатной дороги и попал под колеса авто

Как спасали людей

Аттракцион перестал работать из-за отсутствия электроснабжения.

Туда направили аварийно-спасательный автомобиль с пожарной автолестницей.

Кроме этого спасатели взяли передвижную дизельную электростанцию.

Однако она не понадобилась, поскольку мать с ребенком сняли быстрее.

Для этого использовали лестницу.

К счастью, никто в результате данного инцидента не пострадал .

Сколько времени женщина с ребенком там "висели" – неизвестно.

Обратите внимание! В Италии 23 июня случился жуткий инцидент на канатной дороге Стреза-Моттароне. Там оборвался трос, и кабина упала в одной из самых высоких точек маршрута – всего лишь в 300 метрах до вершины горы. По меньшей мере 9 человек погибли, а также были пострадавшие.