Это случилось в парке имени Горького на улице Сумская, 81. В ГСЧС обратилась администрация парка в 16:26.
Другой случай В Харькове парень выпал из кабинки канатной дороги и попал под колеса авто
Как спасали людей
- Аттракцион перестал работать из-за отсутствия электроснабжения.
- Туда направили аварийно-спасательный автомобиль с пожарной автолестницей.
- Кроме этого спасатели взяли передвижную дизельную электростанцию.
- Однако она не понадобилась, поскольку мать с ребенком сняли быстрее.
- Для этого использовали лестницу.
- К счастью, никто в результате данного инцидента не пострадал .
- Сколько времени женщина с ребенком там "висели" – неизвестно.