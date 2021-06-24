Канатная дорога стала ловушкой: в Харькове спасали женщину с ребенком

24 июня 2021 , 11:37
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Источник:

ГСЧС Харьковщины

На канатной дороге в Харькове 23 июня перестали двигаться кабинки. В одной из них тогда была женщина с маленьким ребенком. Поэтому пришлось вызывать спасателей

Это случилось в парке имени Горького на улице Сумская, 81. В ГСЧС обратилась администрация парка в 16:26.

Другой случай В Харькове парень выпал из кабинки канатной дороги и попал под колеса авто

Как спасали людей

  • Аттракцион перестал работать из-за отсутствия электроснабжения.
  • Туда направили аварийно-спасательный автомобиль с пожарной автолестницей.
  • Кроме этого спасатели взяли передвижную дизельную электростанцию.
  • Однако она не понадобилась, поскольку мать с ребенком сняли быстрее.
  • Для этого использовали лестницу.
  • К счастью, никто в результате данного инцидента не пострадал .
  • Сколько времени женщина с ребенком там "висели" – неизвестно.
Обратите внимание! В Италии 23 июня случился жуткий инцидент на канатной дороге Стреза-Моттароне. Там оборвался трос, и кабина упала в одной из самых высоких точек маршрута – всего лишь в 300 метрах до вершины горы. По меньшей мере 9 человек погибли, а также были пострадавшие.
Автор: Олександр Марчак