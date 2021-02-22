Трагедия случилась в одной из многоэтажек Салтовки. Очевидцы говорят, что перед тем, как сделать шаг из окна квартиры, женщина собрала чемодан с вещами, положила рядом мобильный телефон и свои документы.

По предварительным данным, жертве 43 года, она страдала онкологическим заболеванием. Обстоятельства происшествия расследуют правоохранители. Информация внесена в Единый учет Харьковского районного управления полиции №1.

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Другие случаи в Харькове

Недавно на Салтовке из окна многоэтажного дома выбросился молодой парень. Перед этим он записал предсмертное видео в инстаграм, в котором заявил, что его предали.

В начале февраля из окна выбросилась девушка-студентка – она зацепилась за козырек подъезда и погибла на месте. Погибшая также приготовила свои вещи и выложила их на лестничной клетке: у окна, из которого выпала.

В начале января на Салтовке с девятиэтажки выпал мужчина – покончил жизнь самоубийством.

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К сожалению, такие случаи имеют место по всей Украине – эксперты отмечают, что в последнее время численность самоубийств увеличилась.

В Киеве, в Дарницком районе, неделю назад из окна выпрыгнула 13-летняя девушка. Спасти подростка не удалось.

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В начале февраля, за две недели, в столице произошло 5 детских самоубийств: в соцсетях писали о том, что жертв доводили до убийства по сценарию "игры". Расследования по всем эпизодам продолжаются.