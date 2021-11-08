В Харькове женщина вылезла на высоковольтную линию, чтобы покончить с собой: видео с места
Источник:Нацполиция Харьковской области
В Немышлянском районе Харькова 27-летняя женщина хотела погубить себя. Для этого она залезла на линию электропередач. Вдруг женщина передумала и спустилась сама.
Молодую женщину отвезли в больницу для осмотра. В полицию об инциденте сообщили 7 ноября в 13:10.
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Женщина неадекватно вела себя
В полицию сообщили, что возле одной из многоэтажек на улице Краснодарской на высоковольтной электроопоре есть девушка.
Когда правоохранители приехали, то заметили, что женщина ведет себя неадекватно и хочет покончить с собой. Это она впоследствии подтвердила сама.
Женщина хотела покончить с собой: видео
Потом женщина передумала и спустилась вниз. На месте работали дежурные экипажи патрульной полиции, медики и сотрудники ГСЧС. Информацию о происшествии зарегистрировали в Едином учете.