До того, правоохоронці з’ясували, що ця мережа аптек не мала ліцензії для реалізації наркотичних препаратів. У прокуратурі продовжують розслідування.

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Що відомо про мережу аптек

Товариством з обмеженою відповідальністю керував 47-річний харків’янин. До мережі входило 6 аптек в Харкові. Вони були розташовані на проспекті Олександрівському, Московському, Науки, Гагаріна, та вулицях Військовій та Полтавський Шлях.

наркотичні препарати без рецепта продавали в аптеках Харкова
Кількість вилучених препаратів / Фото Нацполіція

Про незаконний продаж комбінованих та наркотичних лікарських засобів повідомили громадяни. Вони засвідчували, що провізори продавали ці медикаменти людям, які ймовірно мали наркотичну залежність.

наркотичні препарати без рецепта продавали в аптеках Харкова
Наркотичні лікарські засоби та прекурсори / Фото Харківська обласна прокуратура

Коли про це стало відомо

Ще у березні відкрили кримінальну справу, а 2 червня працівники провели обшуки в апатичній мережі. У ході обшуків було виявлено лікарські засоби в ампулах та понад 9 тисяч блістерів з таблетками. Ціна цих медикаментів перевищує 2 мільйони гривень.

наркотичні препарати без рецепта продавали в аптеках Харкова
Правоохоронці перераховують загальну кількість препаратів / Фото Нацполіція

Також правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, грошові кошти та осіб, які намагались придбати нарковмісні препарати. Усі речові докази доправили на експертизу.

наркотичні препарати без рецепта продавали в аптеках Харкова
Загальна картина вилучених препаратів / фото Харківська обласна прокуратура

Яка відповідальність за продаж наркотиків

  • Наразі триває розслідування.
  • У поліції та прокуратурі з’ясовують канали надходження, споживачів та учасників цієї схеми.
  • Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

наркотичні препарати без рецепта продавали в аптеках Харкова
Підсумок обшуків в мережі аптек в Харкові /Фото Харківська обласна прокуратура

  • Фігурантам справи загрожує до 3 років позбавлення волі та з позбавленням права обіймати певні посади на такий самий термін.
  • Після того, як слідчі отримають результати експертиз, вони ймовірно оголосять усім причетним про підозру.

Як відбувались обшуки в аптеці: відео

 