У Харкові в приватному секторі вночі згорів легковик Mitsubishi: фото
В Шевченківському районі Харкова вночі 11 травня загорівся позашляховик. Він був припаркований біля приватного будинку. Вогнеборці ліквідували вогонь, який загрожував будівлі.
Источник:ДСНС
Вогонь охопив машину близько 1 години ночі. Площа пожежі склала близько 4 квадратних метри.
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Що відомо про пожежу
- На приватному подвір’ї будинку на вулиці Севастопольській, 109 загорілося авто Mitsubishi Outlander.
- Позашляховик був новенький – 2020 року.
Каркас згорілого авто в Харкові / Фото ДСНС
- Вогонь гасили понад 50 хвилин, він загрожував житловому будинку.
- На щастя, рятувальникам вдалося убезпечити житлове приміщення.
- До гасіння пожежі залучили 2 відділення ДСНС.
- Причину загоряння встановлюють.
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