Деталі пожежі у Харкові

На місці події працюють рятувальники. Наразі причина пожежі невідома.

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Очевидці розповіли, що пожежа спалахнула буцімто через увімкнену плиту. П'яний чоловік нібито смажив ковбаски, забув про них і заснув. Двері квартири вибив сусід. 

За непідтвердженою інформацією, власника квартири вивели рятувальники.

На відео з соцмереж видно, що вогонь вже перекинувся на 4 поверх. Водночас місцева мешканка знімає відео з квартири палаючого будинку. Тому невідомо, чи евакуювали з багатоповерхівки людей.

Дим з квартири піднявся високо в небо. Його видно вже з інших дворів району.

У Харкові горить квартира відео:

У житловому будинку Харкова трапилася пожежа: відео