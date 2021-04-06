У Харкові 2 дні поспіль "мінували" "Епіцентри": евакуювали понад 1 700 людей
До поліції Харкова 6 квітня надійшло повідомлення про замінування 2 гіпермаркетів. Звідти одразу евакуювали 1 739 людей. Поліція не уточнює, які саме торгові центри мінували. Однак у мережі пишуть, що мовиться про "Епіцентри". Напередодні також шукали вибухівку в магазинах цієї мережі.
Источник:Поліція Харківщини
Загалом фахівцям довелося обстежити понад 34 тисячі квадратних метрів приміщень. Як і минулого разу, жодної вибухівки там не виявили.
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Огляд приміщень "Епіцентру" в Харкові / Фото Нацполіції
Як повідомили про замінування
Повідомлення про вибухівку в "Епіцентрах" на вулиці Героїв Праці та проспекті Гагаріна надійшло на електронну пошту поліції. Туди одразу направили вибухотехніків, кінологів, а також слідчих.
Кінолог шукає вибухівку в "Епіцентрі" / Фото Нацполіції
Як шукали вибухівку
- В "Епіцентрі" на вулиці Героїв Праці обстежили 14 027 квадратних метрів приміщень і 100 – прилеглої території. Евакуювали 539 людей.
- В "Епіцентрі" на проспекті Гагаріна довелося оглянути 20 тисяч квадратних метрів приміщень та 700 – прилеглої території. Звідси евакуювали 1200 осіб.
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Момент евакуації в одному з "Епіцентрів" / Фото телеграм-каналу "Веха"
Яке покарання можливе за "мінування"
Таке порушення класифікують, як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Якщо зловмисника знайдуть, йому загрожує від 2 до 6 років в'язниці.
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