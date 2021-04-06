До поліції Харкова 6 квітня надійшло повідомлення про замінування 2 гіпермаркетів. Звідти одразу евакуювали 1 739 людей. Поліція не уточнює, які саме торгові центри мінували. Однак у мережі пишуть, що мовиться про "Епіцентри". Напередодні також шукали вибухівку в магазинах цієї мережі.

Загалом фахівцям довелося обстежити понад 34 тисячі квадратних метрів приміщень. Як і минулого разу, жодної вибухівки там не виявили. До теми У Києві повідомили про мінування всіх лікарень: інформацію перевіряють

Огляд приміщень "Епіцентру" в Харкові / Фото Нацполіції Як повідомили про замінування Повідомлення про вибухівку в "Епіцентрах" на вулиці Героїв Праці та проспекті Гагаріна надійшло на електронну пошту поліції. Туди одразу направили вибухотехніків, кінологів, а також слідчих.

Кінолог шукає вибухівку в "Епіцентрі" / Фото Нацполіції Як шукали вибухівку В "Епіцентрі" на вулиці Героїв Праці обстежили 14 027 квадратних метрів приміщень і 100 – прилеглої території. Евакуювали 539 людей.

В "Епіцентрі" на проспекті Гагаріна довелося оглянути 20 тисяч квадратних метрів приміщень та 700 – прилеглої території. Звідси евакуювали 1200 осіб. Інший випадок На Київщині чоловік "замінував" все село, щоб привернути увагу колишнього роботодавця: фото

Момент евакуації в одному з "Епіцентрів" / Фото телеграм-каналу "Веха" Яке покарання можливе за "мінування" Таке порушення класифікують, як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Якщо зловмисника знайдуть, йому загрожує від 2 до 6 років в'язниці.