У Харкові 2 травня на вулиці Дружби Народів у одній із квартир виявили тіла чловіка та жінки. У обох – ножові поранення. На місці працює слідча група.

Про подвійну загибель повідомили місцеві телеграм-канали. Згідно з попередньою інформацією, мертвому чоловіку – 29 роки, жінці – 24.

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Загиблі начебто проживали разом в квартирі

Пара начебто проживала разом. ЗМІ повідомляють, що неофіційно розглядають версію самогубства або самогубства та вбивства.

Наразі правоохоронці перекрили поверх та опитують сусідів. На місці працюють криміналісти.

На Полтавщині на узбіччі знайшли мертвою дівчину

Зазначимо, що нещодавно моторошна трагедія сталась на Полтавщині. У селі Бреусівка на узбіччі знайшли тіло 17-річної дівчини. За попередньою версією слідства, дівчина була у компанії, де розпивали алкоголь.



Що відбувалось далі – поки невідомо. Смерть наступила внаслідок отруєння. Проте правоохоронці перевіряють, чи було зґвалтування.