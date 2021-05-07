Это случилось 7 мая примерно в 02:20 на дороге Мерефа – Лозовая – Павлоград. Сейчас начали расследование.
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Подробнее о трагедии
- Автомобиль двигался в направлении города Лозовая.
- ДТП произошло на дороге между селами Тарановка и Беспаловка.
- За рулем автомобиля был 57-летний мужчина.
- Он рассказал, что начал тормозить только в момент наезда.
- Пешехода отбросило на встречную полосу.
- После этого водитель сразу вызвал скорую.
- Мог ли быть этот инцидент самоубийством – не сообщают.
Автомобиль после наезда на пешехода на Харьковщине / Фото Нацполиции
Что грозит водителю
Правоохранители открыли производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Если виновным признают мужчину, который был за рулем, то он проведет в тюрьме от 3 до 8 лет.