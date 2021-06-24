На Харьковщине 1-летний малыш выпил отбеливатель: ребенка забрала скорая

16:16

В Чугуеве на Харьковщине вызвали скорую к маленькому мальчику, который выпил раствор "Бельевой". Жидкость для отбеливания была разведенная водой, однако очень сильно повредила здоровью малыша. Поэтому его увезли в больницу.