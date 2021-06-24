На Харьковщине 1-летний малыш выпил отбеливатель: ребенка забрала скорая

24 июня 2021 , 16:16
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Источник:

"Центр экстренной медицинской помощи"

В Чугуеве на Харьковщине вызвали скорую к маленькому мальчику, который выпил раствор "Бельевой". Жидкость для отбеливания была разведенная водой, однако очень сильно повредила здоровью малыша. Поэтому его увезли в больницу.

К врачам по поводу инцидента обратились примерно в 12:20 часов 23 июня. Пострадавшему только год и 7 месяцев.

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Какие повреждения получил ребенок

  • Врачи констатировали, что этот инцидент нанес сильнейший вред ребенку
  • В частности, у малыша диагностировали химический ожог слизистой оболочки рта
  • Кроме этого был поврежден пищевод.
  • Из-за этого ребенка вместе с матерью увезли в больницу.
  • Понадобилась ли госпитализация и каково состояние ребенка сейчас – не сообщается.
  • Почему ребенок выпил эту жидкость – также неизвестно.
Важно! Одного случая невнимательности или небрежности родителей или родственников достаточно для тяжелых последствий для здоровья ребенка из-за отравления химическими веществами. О симптомах отравления бытовой химией и что при них делать – по ссылке.
Автор: Олександр Марчак