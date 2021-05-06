На Харьковщине 6 мая задержали 60-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании своей 13-летней соседки. Он воспользовался отсутствием родителей девочки и пришел к ней.

Правоохранителям города Изюм об изнасиловании сообщили еще в апреле, однако вероятный насильник скрывался. После задержания он признал свою вину.

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Предпологаемый насильник является соседом пострадавшей.

Следователи считают, что в апреле он воспользовался тем, что девочка была дома одна.

Он пришел и изнасиловал подростка.

Когда узнал, что мать потерпевшей обратилась в полицию, начал скрываться.

Однако это оказалось безрезультатно, поэтому вскоре ему должны избрать меру пресечения.



Фото задержанного за изнасилование 13-летней девочки / Фото Уголовного розыска

Какое наказание за это возможно

Правоохранители не сообщили, как квалифицируют этот случай. Скорее всего, мужчине объявят подозрение по статье об изнасиловании лица, не достигшего 14 лет. По ней злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Обратите внимание! В Харькове 26 марта осудили гражданина Узбекистана. Его признали виновным в изнасиловании 15-летней девочки. Иностранцу дали 12 лет тюрьмы.