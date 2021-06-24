Исчезла 86-летняя жительница села Пятигорское. О том, что ее нашли сообщили 23 июня.
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Как нашли женщину
- В полицию 20 июня обратился обеспокоенный мужчина.
- Он сказал, что его пожилая мать исчезла.
- На поиски сразу направили полицейских и военнослужащих.
- Также присоединились местные жители и волонтеры организации "Милена".
- Поиски не останавливали даже с наступлением темноты.
- Бабушку нашли в довольно плохом состоянии.
- Она была в изнеможении и уставшая.
- Поэтому сразу вызвали медиков, которые предоставили ей экстренную помощь.
Женщина, которая блуждала в лесу, лежит в скорой / Фото Нацполиции