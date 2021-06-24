На Харьковщине бабушка блуждала 3 суток без еды и воды: искали служащие и волонтеры – фото

24 июня 2021 , 17:31
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Полиция Харьковщины

Пожилая жительница Харьковской области ушла из дома и не вернулась. Поиск пропавшей длился 3 суток и к нему привлекли не только военнослужащих, но и волонтеров. Оказалось, что все это время бабушка блуждала по лесу без воды и пищи.

Исчезла 86-летняя жительница села Пятигорское. О том, что ее нашли сообщили 23 июня.

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Как нашли женщину

  • В полицию 20 июня обратился обеспокоенный мужчина.
  • Он сказал, что его пожилая мать исчезла.
  • На поиски сразу направили полицейских и военнослужащих.
  • Также присоединились местные жители и волонтеры организации "Милена".
  • Поиски не останавливали даже с наступлением темноты.
  • Бабушку нашли в довольно плохом состоянии.
  • Она была в изнеможении и уставшая.
  • Поэтому сразу вызвали медиков, которые предоставили ей экстренную помощь.


Женщина, которая блуждала в лесу, лежит в скорой / Фото Нацполиции

Обратите внимание! 5 мая сообщили, что в Дубенском районе Ровненской области разыскивают 83-летнюю женщину. Она не вернулась домой на Пасху – после службы в храме. Последний раз ее видели на одной из улиц села.
Автор: Олександр Марчак