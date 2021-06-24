На Харьковщине бабушка блуждала 3 суток без еды и воды: искали служащие и волонтеры – фото

17:31

Пожилая жительница Харьковской области ушла из дома и не вернулась. Поиск пропавшей длился 3 суток и к нему привлекли не только военнослужащих, но и волонтеров. Оказалось, что все это время бабушка блуждала по лесу без воды и пищи.