Пытали задержанных наркоманов: на Харьковщине разоблачили банду полицейских

25 июня 2021 , 13:47
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Источник:

Служба безопасности Украины

СБУ в Харьковской области обезвредила преступную группировку, в которую входили правоохранители. Следователи считают, что те брали взятки, чтобы не привлекать к ответственности за покупку наркотиков.

По данным Службы безопасности, когда задержанные отказывались, их начинали пытать. Об обезвреживании банды сообщили 25 июня.

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Вымогали деньги у наркозависимых

  • В группировку входили как бывшие, так и нынешние должностные лица Нацполиции.
  • Сейчас уже объявили подозрение 9 людям.
  • Их обвиняют в том, что брали деньги за непривлечение к ответственности причастных к приобретению наркотиков.
  • За это требовали от 200 до 500 долларов США.
  • Задокументировали более 50 фактов получения злоумышленниками такой взятки.

Какая была схема

Информацию о потенциальных "клиентах" полицейские получали от наркодилеров и через телеграм-каналы. Когда они знали, где человек будет пытаться приобрести запрещенные вещества, его задерживали.

Это делали без соблюдения процессуальных норм. В основном жертв ловили при изъятии "товара" из так называемых закладок.

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Сотрудники СБУ на объявлении подозрения злоумышленникам / Фото СБУ

Что им грозит

Во время обысков в домах и автомобилях подозреваемых нашли деньги, вероятно, полученные преступным путем. Сейчас 9 людям объявили подозрение по 2 статьям с разным наказанием:

  • Получение неправомерной выгоды, совмещенное с вымогательством – от 5 до 10 лет тюрьмы;
  • Пытки – от 2 до 5 лет тюрьмы.
Автор: Олександр Марчак