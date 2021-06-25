Пытали задержанных наркоманов: на Харьковщине разоблачили банду полицейских

СБУ в Харьковской области обезвредила преступную группировку, в которую входили правоохранители. Следователи считают, что те брали взятки, чтобы не привлекать к ответственности за покупку наркотиков.

По данным Службы безопасности, когда задержанные отказывались, их начинали пытать. Об обезвреживании банды сообщили 25 июня.

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Вымогали деньги у наркозависимых

В группировку входили как бывшие, так и нынешние должностные лица Нацполиции.

Сейчас уже объявили подозрение 9 людям.

Их обвиняют в том, что брали деньги за непривлечение к ответственности причастных к приобретению наркотиков.

За это требовали от 200 до 500 долларов США.

Задокументировали более 50 фактов получения злоумышленниками такой взятки.

Какая была схема

Информацию о потенциальных "клиентах" полицейские получали от наркодилеров и через телеграм-каналы. Когда они знали, где человек будет пытаться приобрести запрещенные вещества, его задерживали.

Это делали без соблюдения процессуальных норм. В основном жертв ловили при изъятии "товара" из так называемых закладок.

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Сотрудники СБУ на объявлении подозрения злоумышленникам / Фото СБУ

Что им грозит

Во время обысков в домах и автомобилях подозреваемых нашли деньги, вероятно, полученные преступным путем. Сейчас 9 людям объявили подозрение по 2 статьям с разным наказанием: