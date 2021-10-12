Перекрытую задвижку заметили 12 октября. Об этом рассказала пресс-секретарь "Харьковгаза" Ольга Клименко.
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Проводят испытания газопровода
По словам Клименко, теперь проводят испытания газопровода. Привлекли к оперативному пуску газа подразделения из Красноградского, Сахновщинского, Кегичевского и Лозовского участков.
Люди еще сутки будут без газа
Чиновница рассказала, что газоснабжение будут восстанавливать утром 13 октября. Однако для этого требуется доступ к квартирам.
Это требование безопасности. Мы просим людей обеспечить доступ к квартирам завтра утром,
– отметила пресс-секретарь.
В Украине стартует отопительный сезон
- Ранее отопительный сезон в Украине традиционно начинался 15 октября, но теперь действуют новые правила. Все зависит от погоды. Если средняя температура в течение 3 суток в регионе не поднимается выше 8 градусов тепла, то отопительный сезон начинают.
- Во Львове он начался 11 октября. Через несколько дней тепло дадут во все дома города.
- В харьковские больницы и детские сады начали поставлять тепло еще 7 октября.
- Зато в Ивано-Франковске заявили о чрезвычайной ситуации из-за отсутствия поставок газа для бюджетных учреждений города для начала отопительного сезона.