На Харьковщине более 16 тысяч квартир внезапно остались без газа

В Лозовой Харьковской области неизвестные перекрыли задвижку на газопроводе высокого давления. Поэтому 16 200 квартир остались без газоснабжения.

Перекрытую задвижку заметили 12 октября. Об этом рассказала пресс-секретарь "Харьковгаза" Ольга Клименко.

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Проводят испытания газопровода

По словам Клименко, теперь проводят испытания газопровода. Привлекли к оперативному пуску газа подразделения из Красноградского, Сахновщинского, Кегичевского и Лозовского участков.

Люди еще сутки будут без газа

Чиновница рассказала, что газоснабжение будут восстанавливать утром 13 октября. Однако для этого требуется доступ к квартирам.

Это требование безопасности. Мы просим людей обеспечить доступ к квартирам завтра утром,

– отметила пресс-секретарь.

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