На Харьковщине более 16 тысяч квартир внезапно остались без газа

12 октября 2021 , 16:25
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Источник:

"Суспільне"

В Лозовой Харьковской области неизвестные перекрыли задвижку на газопроводе высокого давления. Поэтому 16 200 квартир остались без газоснабжения.

Перекрытую задвижку заметили 12 октября. Об этом рассказала пресс-секретарь "Харьковгаза" Ольга Клименко.

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Проводят испытания газопровода

По словам Клименко, теперь проводят испытания газопровода. Привлекли к оперативному пуску газа подразделения из Красноградского, Сахновщинского, Кегичевского и Лозовского участков.

Люди еще сутки будут без газа

Чиновница рассказала, что газоснабжение будут восстанавливать утром 13 октября. Однако для этого требуется доступ к квартирам.

Это требование безопасности. Мы просим людей обеспечить доступ к квартирам завтра утром,
– отметила пресс-секретарь.

В Украине стартует отопительный сезон

  • Ранее отопительный сезон в Украине традиционно начинался 15 октября, но теперь действуют новые правила. Все зависит от погоды. Если средняя температура в течение 3 суток в регионе не поднимается выше 8 градусов тепла, то отопительный сезон начинают.
  • Во Львове он начался 11 октября. Через несколько дней тепло дадут во все дома города.
  • В харьковские больницы и детские сады начали поставлять тепло еще 7 октября.
  • Зато в Ивано-Франковске заявили о чрезвычайной ситуации из-за отсутствия поставок газа для бюджетных учреждений города для начала отопительного сезона.
Автор: Ольга Музика