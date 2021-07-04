На Харьковщине девушки-подростки ради лайков сорвали дорожный знак
Источник:полиция Чугуевщины
Несовершеннолетние жительницы Харьковщины решили "развлечься", чтобы хайпануть в сети. Они опубликовали в тиктоке видео, как снимают и выбрасывают знак "Уступить дорогу".
Инцидент произошел с 3 жительницами поселка Новопокровка, что в Чугуевском районе. На это обратили внимание местные правоохранители.
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Что грозит нарушительницам
Лица несовершеннолетних девушек установили участковые офицеры полиции и работники поселкового совета. На их родителей составили админпротоколы по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию детей.Обратите внимание! Минимальный штраф, который предусматривает соответствующая статья, колеблется от 850 до 1 700 гривен.
Работники ювенальной превенции предостерегли, что нарушать ради хайпа в сети – плохая идея. Мол, это непременно повлечет за собой ответственность.
За шалости девушек будут отвечать их родители / Фото полиции
Опасный челлендж в тиктоке
В тиктоке появился новый опасный челлендж. Его участники воруют колпачки из автомобильных колес и кичатся этим перед своими подписчиками. О таких инцидентах сообщали в Киеве, Одессе, Днепре, Кривом Роге и других городах страны. За это детям может грозить уголовная ответственность.
Другие скандалы с подростками
- В Киеве на Контрактовой площади вспыхнул конфликт между девочками-подростками. Словесная перепалка между ними постепенно переросла в массовую драку.
- СМИ сообщили, что в столице пьяный подросток-ром протаранил 3 автомобиля. В одном была женщина с младенцем. К счастью, никто не пострадал в результате ДТП.
- В Днепре несколько 17-летних подростков устроили стрельбу, когда возвращались с выпускного. Следователи изъяли у них пистолет. В присутствии понятых собрали 5 гильз.