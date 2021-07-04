На Харьковщине девушки-подростки ради лайков сорвали дорожный знак

Несовершеннолетние жительницы Харьковщины решили "развлечься", чтобы хайпануть в сети. Они опубликовали в тиктоке видео, как снимают и выбрасывают знак "Уступить дорогу".

Инцидент произошел с 3 жительницами поселка Новопокровка, что в Чугуевском районе. На это обратили внимание местные правоохранители.

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Что грозит нарушительницам

Лица несовершеннолетних девушек установили участковые офицеры полиции и работники поселкового совета. На их родителей составили админпротоколы по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию детей.

Минимальный штраф, который предусматривает соответствующая статья, колеблется от 850 до 1 700 гривен.

Работники ювенальной превенции предостерегли, что нарушать ради хайпа в сети – плохая идея. Мол, это непременно повлечет за собой ответственность.



За шалости девушек будут отвечать их родители / Фото полиции

Опасный челлендж в тиктоке

В тиктоке появился новый опасный челлендж. Его участники воруют колпачки из автомобильных колес и кичатся этим перед своими подписчиками. О таких инцидентах сообщали в Киеве, Одессе, Днепре, Кривом Роге и других городах страны. За это детям может грозить уголовная ответственность.

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