Общая сумма присвоенных средств составляет около 250 тысяч гривен. Речь идет о строительстве в 2018 году в поселке Кегичевка. Об этом сообщили 8 ноября.
Обратите внимание Столичная прокуратура провела обыски через присвоение 60 миллионов гривен
Что угрожает злоумышленнику
По данным следствия, директор фирмы вносил ложные данные в акты приемки выполненных работ. Он указывал значительно более высокую сумму за строительные работы, чем она была на самом деле. Таким образом, он присвоил четверть миллиона гривен.
Мужчине объявили три статьи: по факту служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия, и по факту присвоения бюджетных средств.
Санкция статей предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от 3 до 5 лет или лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.
Похожий случай на Тернопольщине
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- Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом 8500 гривен и конфискацией имущества.