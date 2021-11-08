Общая сумма присвоенных средств составляет около 250 тысяч гривен. Речь идет о строительстве в 2018 году в поселке Кегичевка. Об этом сообщили 8 ноября.

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Что угрожает злоумышленнику

По данным следствия, директор фирмы вносил ложные данные в акты приемки выполненных работ. Он указывал значительно более высокую сумму за строительные работы, чем она была на самом деле. Таким образом, он присвоил четверть миллиона гривен.

Мужчине объявили три статьи: по факту служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия, и по факту присвоения бюджетных средств.

Санкция статей предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от 3 до 5 лет или лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

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