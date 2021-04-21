На Харьковщине 21 апреля СБУ задержала автобусы с титушками. Их для провокаций заказала одна из пророссийских политических сил. Молодых парней допросили и отпустили. Правда, одному из них могут выдвинуть подозрение.

Говорится о подозрении за незаконное обращение с оружием. Его направили на экспертизу. Об этом СМИ сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель.

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Титушек проверили по базам

Рубель заверил, что таким образом, правоохранители не допустили массовых беспорядков во время заседаний Харьковского горсовета.

Все они установлены, проверены по базам, сняты отпечатки пальцев. Внесено одно производство, изъяли мы телескопическую дубинку. И по итогам все прошло мирно, сессия прошла мирно, все поехали домой. Надеемся, что они больше сюда не приедут,

– сказал Рубель.

Что известно о задержании титушек