На Харьковщине допросили и отпустили титушок, которые ехали устраивать провокации
На Харьковщине 21 апреля СБУ задержала автобусы с титушками. Их для провокаций заказала одна из пророссийских политических сил. Молодых парней допросили и отпустили. Правда, одному из них могут выдвинуть подозрение.
Источник:Суспільне
Говорится о подозрении за незаконное обращение с оружием. Его направили на экспертизу. Об этом СМИ сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель.
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Титушек проверили по базам
Рубель заверил, что таким образом, правоохранители не допустили массовых беспорядков во время заседаний Харьковского горсовета.
Все они установлены, проверены по базам, сняты отпечатки пальцев. Внесено одно производство, изъяли мы телескопическую дубинку. И по итогам все прошло мирно, сессия прошла мирно, все поехали домой. Надеемся, что они больше сюда не приедут,
– сказал Рубель.
Что известно о задержании титушек
- Сотрудники СБУ утром 21 апреля задержали сразу 3 автобуса с подозрительными мужчинами недалеко от Харькова.
- Они направлялись со стороны Донецка, Днепра и Полтавы.
- Задержанные представляли "боевое крыло" одной из пророссийских партий.
- По данным местных телеграм-каналов, этой политической силой является ОПЗЖ.
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