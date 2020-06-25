В Харьковской области 25 июня в ДТП попали сразу 3 военных автомобиля "Новатор". Они столкнулись друг с другом, а потом еще задели микроавтобус со встречной полосы. В результате аварии пострадали 2 человека.

В ДТП попали сразу три военных автомобиля

Авария произошла на кольцевой дороге вблизи села Хроли Харьковского района, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковщины.

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Патрульные на месте ДТП обнаружили сразу 3 новых военных автомобиля "Новатор" без номерных знаков. Полиция выяснила, что машины двигались колонной. Последний "Новатор", однако, не придерживался дистанции и врезался в следующий, а тот – в автомобиль впереди.

Двух пострадавших доставили в больницу

Кроме этого, водитель последней машины не справился с управлением. В результате авто выехало на встречную полосу, где и столкнулось с микроавтобусом Volkswagen Golf.

Не обошлось без пострадавших: травмировались 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса. Их доставили в больницу. Сейчас полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Больше всего пострадали водитель и пассажир микроавтобуса / Фото Нацполиции

Военные авто были новыми / фото Нацполиции