На Харьковщине фура влетела в припаркованный грузовик: один из водителей погиб

На трассе Харьков – Красноград – Перещепино столкнулись два грузовика. Один из водителей фуры не справился с управлением и влетел в припаркованный грузовик. В результате аварии он умер.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух грузовиков поступило в полицию 21 октября в 15:40.

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Детали ДТП

Предварительно известно, что 25-летний водитель Hyundai HD-65 въехал в припаркованный на обочине грузовик Renault Premium с полуприцепом. Водитель первого грузовика двигался в сторону Харькова. От полученных травм он погиб еще до прибытия скорой.



В ДТП на Харьковщине столкнулись 2 грузовика / Фото Нацполиции

Информацию о ДТП зарегистрировали в Едином учете заявлений и сообщений Красноградского районного отдела полиции. Место происшествия полицейские осматривали почти весь день. Все обстоятельства аварии выясняются.



Погиб водитель одного из грузовиков / Фото Нацполиции

ДТП с фурами в Одесской области