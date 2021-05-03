В городе Лозовая Харьковской области 2 мая загорелся частный дом. Когда приехали чрезвычайники, оказалось, что тушить придется два двора. Причиной возгорания оказался японский скутер.

Пожар случился на улице Железнодорожная, 43. К спасателям обратились в 12:49. В результате происшествия никто не пострадал. Другой случай Женщину с 8-летней дочкой спускали через окно: загорелся дом в центре Одессы – фото Подробнее об этом инциденте Вероятной причиной возгорания считают техническую неисправность скутера Honda.

Он загорелся в помещении с дровами.

Впоследствии горели уже две хозяйственные постройки общей площадью 12 квадратных метров.

Также огонь перекинулся на крышу жилого дома и забор.

Возгорание полностью потушили в 14:44.

Чрезвычайники тушат дом в Лозовой / Фото ГСЧС Харьковщины Обратите внимание! В Балаклейском районе на Харьковщине 2 мая загорелся цех пилорамы. Туда прибыли 4 отряда чрезвычайников, однако огонь не могли погасить всю ночь.