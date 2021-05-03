Из-за скутера сгорели два двора: на Харьковщине произошел крупный пожар – фото
В городе Лозовая Харьковской области 2 мая загорелся частный дом. Когда приехали чрезвычайники, оказалось, что тушить придется два двора. Причиной возгорания оказался японский скутер.
Источник:ГСЧС Харьковщины
Пожар случился на улице Железнодорожная, 43. К спасателям обратились в 12:49. В результате происшествия никто не пострадал.
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Подробнее об этом инциденте
- Вероятной причиной возгорания считают техническую неисправность скутера Honda.
- Он загорелся в помещении с дровами.
- Впоследствии горели уже две хозяйственные постройки общей площадью 12 квадратных метров.
- Также огонь перекинулся на крышу жилого дома и забор.
- Возгорание полностью потушили в 14:44.
Чрезвычайники тушат дом в Лозовой / Фото ГСЧС Харьковщины
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