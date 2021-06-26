Клубы черного дыма видны за километры: на Харьковщине масштабный пожар на рынке – видео

В Чугуеве в субботу, 26 июня, вспыхнул масштабный пожар на местном рынке. Огонь охватил площадь более 700 квадратных метров.

На место происшествия уже направили 7 пожарных подразделений из Харькова. Людей эвакуируют с места происшествия. Тушение пламени затрудняет жара до +30 градусов.

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Клубки черного дыма, поднимающиеся в небо, видны на километры вокруг. Улицы возле рынка затянуло сизой дымовой стеной.

Одни источники сообщают, что огонь вспыхнул в местных гаражах. Другие – рассказывают, что эпицентром пожара стала лавка одежды.

Некоторые источники также сообщают, что сначала огонь вспыхнул на территории рынка, а затем перекинулся на гаражи поблизости. Люди пытаются спасти свои автомобили.

Детали от спасателей

Спикер ГСЧС на Харьковщине Дмитрий Чайка сообщил, что загорелись торговые павильоны.

Строительные павильоны, внутри краска. Локализации еще нет,

– подчеркнул Чайка.

Информации о пострадавших, к счастью, пока нет.

Редакция 24 канала пытается связаться с представителями ГУР ГСЧС в Харьковской области, чтобы узнать детали инцидента.

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