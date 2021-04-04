На Харьковщине мать хранила тело мертвого младенца в сарае почти полгода
В поселке Коротич Харьковской области полицейские обнаружили тело мертвого младенца. По предварительным данным, 34-летняя мать почти полгода хранила его в сарае.
Источник:Нацполиция в Харьковской области
3 апреля в полицию позвонил 44-летний мужчина, который и сообщил о мертвом ребенке. Он рассказал, что его сожительница за день до этого похоронила его на огороде.
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Правоохранители и следственно-оперативная группа после сообщения выехали по указанному адресу. На месте они выяснили, что 34-летняя мать родила мертвую девочку в октябре 2020 года.
Вскоре после родов она спрятала ее тело в сарай, расположенный во дворе собственного дома. К тому же своему сожителю, который тогда находился на заработках, она рассказала, что оставила малыша в больнице.
Поэтому жительница села Коротич хранила тело почти полгода во дворе жилого дома. Кроме этого, женщина воспитывает еще 2 несовершеннолетних детей.
Женщина никому не сообщала о родах
"2 апреля между сожителями, которые были в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого женщина сообщила, что ребенок умер и отдала мужчине пакет с якобы его телом", – говорится в сообщении Нацполиции.
Впоследствии мужчина собственноручно на огороде похоронил тело младенца. Однако уже 3 апреля он позвонил в полицию и сообщил об этом.
Правоохранители обнаружили тело мертвой девочки в состоянии гнилостных изменений.
Во время беременности женщина не состояла на учете у гинеколога, а также никому потом не сообщила о родах и смерти малыша.
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