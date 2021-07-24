На Харьковщине медики перекрывали международную трассу из-за зарплатных долгов: фото

В Харьковской области медработники Валковской центральной районной больницы вышли на митинг из-за зарплатных долгов. Они перекрывали трассу "Киев-Харьков-Довжанский".

Протестовали около 100 – 150 человек, рассказала пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Соболевская.

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Движение транспорта заблокировали на один час, поскольку демонстранты сошли с дороги в 15:00.

Почему возник протест

Медики рассказали, что уже 3 месяца не получают зарплату. Младшая медсестра одного из отделений Валковской больницы Валентина Шигапова призналась, что "ковидные" за апрель работники так и не получили.

Поэтому люди вышли на митинг. С собой они принесли плакаты "Спасем Валковскую больницу", "Уничтожению больницы -"нет!", "Сокращению медиков – "нет!", "Зарплата без задержки", "Достойную зарплату медикам".

Протест медиков / Фото "Суспільне":

Когда медикам выплатят деньги

Директор больницы Богдан Носатов заверил, что деньги медикам выплатят на следующей неделе. Должны погасить долг за половину мая и июнь. Чиновник отметил, что больницу не закроют, однако таки предположил сокращение персонала на 40 – 50%.

Первый заместитель председателя Богодуховской РГА Юрий Кузуб убеждает, что на следующей неделе заплатят зарплаты включительно с июлем.

Май, июнь, июль. За "ковидные" в апреле, сразу говорю, не обещаю, но эти, что я говорю, придут на больницу. В течение пяти дней,

– сказал Кузуб.

Он добавил, что общий долг в больнице достигает 5,8 миллиона гривен.