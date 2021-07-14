Об этом сообщили правоохранителям примерно в 7:30 утра 12 июля. Потерпевшая получила несколько ножевых ранений.

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Рукоятка сломанного ножа после нападения / Фото Нацполиции

Нож после этого сломался

  • В милицию позвонила сама 48-летняя потерпевшая.
  • У нее были ранения шеи и поясничной области.
  • Женщину сразу госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы.
  • Следователи установили, что 49-летний злоумышленник ждал под дверью квартиры.
  • Когда жертва вышла, он сразу начал наносить удары.
  • Правоохранители впоследствии изъяли с места преступления вещественные доказательства.
  • В частности, это был сломанный на 2 части кухонный нож.
  • Подозреваемого задержали в тот же день в 8 часов вечера.
  • Его нашли в собственном доме.

Что грозит за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Сейчас злоумышленник находится в следственном изоляторе. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.

Порізав колишню дружину житель Харківщини Помстився
Лезвие ножа, который сломался после нападения на женщину / Фото Нацполиции