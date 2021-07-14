Житель Харьковщины порезал бывшую жену: сломался нож после нападения – фото
Источник:полиция Харьковщины
В Краснограде на Харьковщине мужчина набросился с ножом на бывшую женщину. Он ждал ее под дверью квартиры. Во время нападения у злоумышленника сломался нож.
Об этом сообщили правоохранителям примерно в 7:30 утра 12 июля. Потерпевшая получила несколько ножевых ранений.
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Рукоятка сломанного ножа после нападения / Фото Нацполиции
Нож после этого сломался
- В милицию позвонила сама 48-летняя потерпевшая.
- У нее были ранения шеи и поясничной области.
- Женщину сразу госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы.
- Следователи установили, что 49-летний злоумышленник ждал под дверью квартиры.
- Когда жертва вышла, он сразу начал наносить удары.
- Правоохранители впоследствии изъяли с места преступления вещественные доказательства.
- В частности, это был сломанный на 2 части кухонный нож.
- Подозреваемого задержали в тот же день в 8 часов вечера.
- Его нашли в собственном доме.
Что грозит за такое преступление
Правоохранители открыли уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Сейчас злоумышленник находится в следственном изоляторе. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.
Лезвие ножа, который сломался после нападения на женщину / Фото Нацполиции
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