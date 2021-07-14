Житель Харьковщины порезал бывшую жену: сломался нож после нападения – фото

В Краснограде на Харьковщине мужчина набросился с ножом на бывшую женщину. Он ждал ее под дверью квартиры. Во время нападения у злоумышленника сломался нож.

Об этом сообщили правоохранителям примерно в 7:30 утра 12 июля. Потерпевшая получила несколько ножевых ранений.

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Рукоятка сломанного ножа после нападения / Фото Нацполиции

Нож после этого сломался

В милицию позвонила сама 48-летняя потерпевшая.

У нее были ранения шеи и поясничной области.

Женщину сразу госпитализировали в хирургическое отделение районной больницы.

Следователи установили, что 49-летний злоумышленник ждал под дверью квартиры.

Когда жертва вышла, он сразу начал наносить удары.

Правоохранители впоследствии изъяли с места преступления вещественные доказательства.

В частности, это был сломанный на 2 части кухонный нож.

Подозреваемого задержали в тот же день в 8 часов вечера.

Его нашли в собственном доме.

Что грозит за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Сейчас злоумышленник находится в следственном изоляторе. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.



Лезвие ножа, который сломался после нападения на женщину / Фото Нацполиции

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