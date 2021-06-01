На Харьковщине мужчина упал в колодец: в каком он состояние – фото

В Кегичевском районе Харьковской области мужчина упал в заброшенный колодец. Поскольку он не мог выбраться самостоятельно, вызвали спасателей. Впоследствии мужчина был госпитализирован.
Это случилось в селе Карабущино на улице Ветеранов, 41. К спасателям обратились утром 1 июня.
Другой случай Шла в больницу и оказалась под землей: в Запорожье под женщиной провалился тротуар
Больше об инциденте
- В колодец упал мужчина, которому 56 лет.
- Как это случилось – неизвестно.
- Впоследствии пострадавший выбрался из воды и держался за стенки.
- Это продолжалось до приезда сотрудников ГСЧС.
- Чтобы достать человека, одному из спасателей тоже пришлось туда спуститься.
- Он закрепил на мужчине спасательный пояс и привязал к нему веревку.
- Когда операцию спасения закончили, потерпевшего пришлось госпитализировать.
- У него не обнаружили значительных повреждений, а только переохлаждение.
Мужчина, которого достали из заброшенного колодца / Фото ГСЧС