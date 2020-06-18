В Харьковской области 37-летний мужчина посреди улицы пытался изнасиловать девочку, которая проезжала мимо на велосипеде. Злоумышленника уже задержали, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Инцидент случился в селе Полтавское Лозовского района, сообщили в пресс-службе полиции.

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Что известно об инциденте

О попытке изнасилования сообщила 42-летняя мать ребенка. Полицейские выяснили, что в тот день мужчина ехал на скутере в поселок Орелька, чтобы порыбачить.

Он увидел 13-летнюю девочку, которая проезжала на велосипеде. Злоумышленник остановился и толкнул ребенка руками в спину, в результате чего девочка упала на землю.

После этого он пытался изнасиловать ребенка, однако испугался, что кто-то может увидеть и отпустил ее.

Что с мужчиной сейчас

На месте происшествия полицейские уже изъяли вещественные доказательства. Следователи начали уголовное производство, покушение на изнасилование. Нападающему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Сейчас мужчина находится в СИЗО.