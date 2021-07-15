Преступление совершили на кладбище поселка Великий Бурлук в сентябре 2017 года. Мужчину признали виновным в Чугуевском городском суде Харькова 9 июля.

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Защищал свою еду

Следователи установили, что психически больной уроженец Грузии встретил мальчика, когда тот собирал еду на кладбище. Мужчина начал поить жертву алкоголем.

Когда мальчик потерял сознание, злоумышленник начал его резать ножом. Это произошло, потому что он подумал, что школьник посягает на его право собирать с могил еду и напитки.

Мальчик рос в неполной семье и часто ходил на кладбище собирать сладости. Тело убитого нашли только через 2 месяца.

Как его наказали

Злоумышленника задержали сразу после того, как стало известно о преступлении. Подсудимый признал свою вину, однако отказался давать показания.

За умышленное убийство несовершеннолетнего он получил 15 лет тюрьмы. Также в срок отбывания наказания ему зачли время, которое он провел в СИЗО – с октября 2017 года.

Обратите внимание! В одном из сел Дальницкого территориальной общины в Одесском районе 10 мая ребенок нашел на кладбище водку и отравился. 6-летний мальчик попал в больницу с сильной интоксикацией.