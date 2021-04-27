В Харькове суд вынес решение по делу о приобретении, хранении и сбыте психотропного вещества. Он признал виновным 27-летнего харьковчанина.

Обвинение предъявила Немышлянская окружная прокуратура города Харькова. Суд принимал решение по делу по 3 статьям уголовного кодекса. К теме Медработник СИЗО в Киеве организовал "бизнес" с наркотиками Что известно об этом правонарушении В декабре 2020 года через интернет незаконно закупал оптовыми партиями опасное психотропное вещество.

Потом он ее расфасовывал и раскладывал "закладками" по Индустриальному району Харькова.

Цена за один сверток составляла 100 гривен.

Химическая экспертиза установила, что это вещество PVP – психотропное, особенно опасное.

Молодого человека задержали во время "доставки" товара.

При нем было 37 полимерных пакетов с наркотиком.

Правоохранители дополнительно установили, что парень успел разложить еще 28 свертков. Их впоследствии нашли сотрудники полиции.

Злоумышленник, сбывавший наркотики / Фото Харьковская областная прокуратура Какова ответственность за сбыт наркотиков Правоохранители открыли уголовное производство по 3 статьям.

Суд избрал для него наказание: 6 лет и 2 месяца за решеткой.