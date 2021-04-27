На Харьковщине молодого человека осудили к 6 годам заключения за сбыт наркотических веществ
В Харькове суд вынес решение по делу о приобретении, хранении и сбыте психотропного вещества. Он признал виновным 27-летнего харьковчанина.
Источник:Харьковская областная прокуратура
Обвинение предъявила Немышлянская окружная прокуратура города Харькова. Суд принимал решение по делу по 3 статьям уголовного кодекса.
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Что известно об этом правонарушении
- В декабре 2020 года через интернет незаконно закупал оптовыми партиями опасное психотропное вещество.
- Потом он ее расфасовывал и раскладывал "закладками" по Индустриальному району Харькова.
- Цена за один сверток составляла 100 гривен.
- Химическая экспертиза установила, что это вещество PVP – психотропное, особенно опасное.
- Молодого человека задержали во время "доставки" товара.
- При нем было 37 полимерных пакетов с наркотиком.
- Правоохранители дополнительно установили, что парень успел разложить еще 28 свертков. Их впоследствии нашли сотрудники полиции.
Злоумышленник, сбывавший наркотики / Фото Харьковская областная прокуратура
Какова ответственность за сбыт наркотиков
- Правоохранители открыли уголовное производство по 3 статьям.
- Суд избрал для него наказание: 6 лет и 2 месяца за решеткой.
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