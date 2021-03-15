В городе Валки на Харьковщине 15 марта напали на водителя и санитарку скорой помощи. Нападение совершил другой водитель.

Об этом рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта. Также там была фельдшер, но она не пострадала.

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Каково состояние пострадавших

Пострадавшему водителю – 50 лет. Его госпитализировали с ушибами и черепно-мозговой травмой. Фельдшеру – примерно 35 лет, ее состояние – неизвестно. Сейчас оба пострадавших находятся на больничном.

Детали нападения

Как рассказала заведующая отделением, где произошла стычка, полицию вызвали сотрудники "скорой", когда увидели, что незнакомый человек бьет водителя. Также сбоку стоял другой водитель "скорой", который позвал для этого своего друга, а сам снимал избиение.

Что известно о нападавших

Нападение организовал водитель "скорой", которого увольняют. Как объяснила заведующая отделением, его уже давно хотели уволить. Причиной было то, что он ненадлежащим выполнял обязанности: хамил и подворовывал топливо.

О человеке, который бил водителя и фельдшера, ничего неизвестно.

Остальные обстоятельства конфликта устанавливает полиция.

Важно! В Украине безопасность медицинских работников – на очень низком уровне. На них совершают нападения как на вызовах, так и в приемных отделениях. В частности, показательным был прошлый год, когда громких нападений было несколько. Именно поэтому в Минздраве начали говорить об усилении ответственности за нападения на медиков.