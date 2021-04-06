В Харьковской области 17-летний подросток вблизи памятника Независимости на камеру пожелал Украине смерти. Парню грозит административный арест.

В соцсети видео попало 4 апреля, на него уже отреагировали правоохранители.

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Детали видео

На распространенном в сети видео нетрезвый парень стоял у памятника Независимости. Он выражался нецензурной бранью и выражал свое неуважение к государственной символике. В частности, подросток пожелал Украине смерти.

Все это на камеру зафиксировал его товарищ, который тоже был нетрезв.

Что узнали полицейские

Правоохранители установили, что инцидент произошел 3 апреля, примерно в 23:00 на территории парка "Юбилейный" в поселке Новая Водолага.

Неадекватно вели себя двое 17-летних ребят из села Просяное и поселка Новая Водолага.

Что угрожает подросткам

Полицейские вызвали подростков в отделение полиции вместе с их родителями.

С ними провели профилактическую беседу и составили административные протоколы по статьям о распитии алкоголя в запрещенных местах. Санкция статьи предусматривает от 17 до 85 гривен штрафа.

В отношении главного фигуранта – жителя села Просяное – также составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Ею предусмотрено максимальное наказание до 15 суток административного ареста.

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