На Харьковщине проезд в пригородных электричках теперь будет стоить больше. В среднем цены вырастут на 30%. Подорожание согласовали с руководством нескольких областей.

Подорожание объясняют убытками, которые несет "Укрзализныця". Изменения вступают в силу с четверга 22 апреля и будут действовать на всей территории "Южной железной дороги".

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На сколько вырастут цены

Цена на первые пять километров в пригородном сообщении будет 11 гривен. Ранее сумма достигала 8 гривен.

Наибольшее расстояние, на которое перевозят в электричках Харьковщины – от 251 до 300 километров. Теперь его пассажиры будут платить 52 вместо 40 гривен.

Повышение цен согласовали со всеми областями, входящими в Южную железную дорогу. В частности, на это согласились Харьковская, Сумская и Полтавская областные администрации.

Почему повышают цены

По словам пресс-секретаря регионального филиала "Укрзализныци" Ирины Гаманенко, на "Южной железной дороге" самые низкие тарифы в Украине. Однако местные органы власти плохо компенсируют проезд льготников на пригородных маршрутах.

Женщина рассказала, что за два месяца "Южная железная дорога" перевезла в Харьковской области льготников почти на 7,5 миллиона гривен. Зато выплаченная компенсация – лишь 165 400 гривен.

Обратите внимание! Укрзализныця планирует пустить дополнительные поезда в Харьков на период с 1 по 10 мая. Количество рейсов увеличат в самых популярных направлениях. Говорится, в частности, о сообщении с Одессой, Львовом и Николаевом.