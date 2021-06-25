К медикам обратились примерно в 10:30 часов 25 июня. Об этом сообщил журналистам директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

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По словам медика, водителя госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

Кроме этого, медики констатировали шок третьей степени.

Сейчас за его жизнь борются уже в больнице.

На фото и видео с места видно, что поезд врезался в правую сторону авто.

Как следствие, сильно деформировались двери и переднее крыло.

В автомобиле, кроме водителя, никого не было.

Транспорт после инцидента снимали из колеи спасатели.

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