На Харьковщине поезд протаранил микроавтобус: 1 человек в критическом состояние – видео, фото

25 июня 2021 , 14:15
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Суспильне

На Харьковщине возле поселка Кегичевка произошло жесткое ДТП поезда и микроавтобуса. Как следствие, водитель получил серьезные травмы.

К медикам обратились примерно в 10:30 часов 25 июня. Об этом сообщил журналистам директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

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Какие травмы у пострадавшего

  • По словам медика, водителя госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
  • У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.
  • Кроме этого, медики констатировали шок третьей степени.
  • Сейчас за его жизнь борются уже в больнице.
  • На фото и видео с места видно, что поезд врезался в правую сторону авто.
  • Как следствие, сильно деформировались двери и переднее крыло.
  • В автомобиле, кроме водителя, никого не было.
  • Транспорт после инцидента снимали из колеи спасатели.

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Автор: Олександр Марчак