На Харьковщине поезд протаранил микроавтобус: 1 человек в критическом состояние – видео, фото
25 июня 2021 , 14:15Читати новину українською
Источник:Суспильне
На Харьковщине возле поселка Кегичевка произошло жесткое ДТП поезда и микроавтобуса. Как следствие, водитель получил серьезные травмы.
К медикам обратились примерно в 10:30 часов 25 июня. Об этом сообщил журналистам директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.
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Какие травмы у пострадавшего
- По словам медика, водителя госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.
- У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.
- Кроме этого, медики констатировали шок третьей степени.
- Сейчас за его жизнь борются уже в больнице.
- На фото и видео с места видно, что поезд врезался в правую сторону авто.
- Как следствие, сильно деформировались двери и переднее крыло.
- В автомобиле, кроме водителя, никого не было.
- Транспорт после инцидента снимали из колеи спасатели.
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