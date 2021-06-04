На Харьковщине из-за аппендицита умер 5-летний мальчик: на медиков ждали 2 часа

Возле Балаклеи Харьковской области в машине скорой умер 5-летний мальчик. Перед этим он жаловался на боли в животе, поэтому родители отвезли ее в больницу. Но, несмотря на подозрение на аппендицит, ребенка медики не приняли быстро.

Уже когда мальчика везли в Харьковскую областную больница, состояние ребенка ухудшилось. Предварительно, он умер в машине скорой помощи. По словам врачей, из-за интоксикации организма.

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Что известно об инциденте

В хирургическое отделение Балаклейской больницы обратились родители с 5-летним сыном.

Он жаловался на боль в животе.

По словам родственницы, они провели в больнице не менее 2 часов в ожидании результатов анализов и врача.

После долгого ожидания хирурга, проводившего операцию, мальчика доставили в Харьков.

В этот момент, со слов родителей, "ребенок начал засыпать, потому что у него уже ничего не болело".

Через некоторое время 5-летний мальчик, к сожалению, умер.

3 июня состоялись похороны в его родном селе Волохов Яр.

Добавим, что в Балаклейской больнице инцидент до сих пор не прокомментировали. Заместитель директора по детям и родовспоможению Любовь Белодед пообещала это сделать 4 июня.