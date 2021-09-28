На Харьковщине похоронят погибшего на Донбассе военного Виктора Молостова

В Харьковской области похоронят военного, который погиб на Донбассе. Старший солдат Виктор Молостов погиб в зоне проведения ООС 26 сентября.

Об этом сообщили в Сахновщинской территориальной общине. Там также рассказали подробности о дате и месте захоронения военнослужащего.

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Известно, что Молостов погиб во время выполнения боевого задания. Прощаться с ним будут 29 сентября в 13:00 в селе Новоалександровка, в Красноградском районе.

Что известно о погибшем

Старший солдат Виктор Молостов был командиром боевой машины 54 отдельной механизированной бригады. Ему было 49 лет.

Мужчину мобилизовали в 2015 – 2016 годах. Впоследствии он заключил военный контракт. У погибшего остались жена и 2 детей.

Воин подорвался на взрывном устройстве

26 сентября на фейсбук-странице штаба ООС сообщили, что 2 военных ВСУ подорвались на неизвестном вражеском взрывном устройстве на Донбассе. Один из защитников Украины получил смертельное ранение. Его собрата оперативно доставили в больницу. Состояние здоровья пострадавшего – средней тяжести.

Полное сообщение Сахновщинской территориальной общины в фейсбуке:

Сахновщинская община потеряла одного из лучших своих сыновей. 26 сентября во время выполнения боевого задания в зоне проведения ООС погиб наш земляк – старший солдат, командир боевой машины 54 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины – Молостов Виктор Михайлович. У Виктора Молостова остались жена и двое детей. Церемония прощания с 49-летним бойцом состоится 29 сентября в 13:00 в селе Новоалександровка. Глубоко соболезнуем родным и близким погибшего! Вечная, светлая память герою!