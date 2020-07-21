В Краснограде Харьковской области водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и игнорировал просьбы полиции остановиться. Во время преследования машина правоохранителей столкнулась с автомобилем нарушителя. Пострадавших нет.

Полицейское авто столкнулось с машиной нарушителя

Инцидент начался с того, что водитель Chevrolet Аveo переехал зеленые насаждения на улице с односторонним движением. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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Патрульные попросили нарушителя остановиться, однако на эту просьбу он не отреагировал. При этом продолжил движение по городу, превышая разрешенную скорость.

Водитель Chevrolet был нетрезв

Патрульные начали преследовать Chevrolet Aveo. На красный свет водитель резко остановился, так что полицейское авто въехало в машину нарушителя. В свою очередь, Chevrolet Aveo столкнулся с Hyundai, который стоял впереди него. К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

Как сообщают правоохранители, 40-летний мужчина, который был за рулем Chevrolet, находился в нетрезвом состоянии. Полиция составила административные протоколы против правонарушителя.





Водитель игнорировал требования полиции остановиться / фото пресс-службы Нацполиции



В ДТП попали сразу три автомобиля / Фото пресс-службы Нацполиции



В аварии никто не пострадал / Фото пресс-службы Нацполиции