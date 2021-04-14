На Харьковщине 14 апреля в последний путь провели погибшего под Золотым военного Андрея Теперика. Старшего солдата 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко похоронили в родном Мартовом.

Бойцу было всего 24 года. Проститься с погибшим пришли многие односельчане, военнослужащие, боевые побратимы, представители власти. Важно "Не простим": в ВСУ назвали имя воина, которого убили возле Золотого Как прошли похороны Траурная церемония состоялась возле дома, где жил военный. Почетным караулом выступили курсанты и военный оркестр Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Заместитель главы Чугуевской райгосадминистрации Николай Кобизький отметил, что Андрей навсегда останется в памяти настоящим героем. Андрей сполна выполнил свой военный и гражданский долг, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины,

– подчеркнул Кобизький. Что известно о погибшем Теперике Боец добровольно ушел на фронт в октябре 2020 года.

Собратья Андрея рассказали, что во время военной службы он не искал легких путей и всегда в самые трудные минуты был готов прийти на помощь.

Защитника смертельно ранили возле Золотого-3 10 апреля. У него остались отец, мать и сестра.