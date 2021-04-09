В Харьковской области попрощались с военным, погибшим вблизи Золотого
В Харьковской области сотни людей вышли на церемонию прощания с младшим сержантом 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко – Виктором Гелебрантом. Он погиб 5 апреля в результате обстрела оккупантами Луганской области.
Источник:АрміяInform
Возле дома украинского военного в Краснокутске, что в Харьковской области, собрались земляки, ветераны АТО/ООС, военнослужащие Харьковского гарнизона и боевые побратимы погибшего, которые приехали с фронта.
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"Он стремился быть достойным примером для своего 10-летнего сына Радиона", – рассказал заместитель командира механизированной роты, старший лейтенант Геннадий Ковшик.
Он добавил, что Виктор Гелебрант был настоящим патриотом, который до конца исполнил свой гражданский долг.
У гроба погибшего почетным караулом стояли курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил. Младшего сержанта похоронили в родном городе.
В Краснокутске попрощались с Виктором Гелебрантом / Фото АрміяInform
В конце церемонии родным погибшего передали Государственный флаг Украины / Фото АрміяInform
Что известно о Викторе Гелебранте
- В 2015 – 2016 годах украинский военный Виктор Гелебрант служил по мобилизации.
- В 2016 году он подписал контракт с 24 бригадой, а в 2018 – с 92.
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