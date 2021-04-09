В Харьковской области сотни людей вышли на церемонию прощания с младшим сержантом 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко – Виктором Гелебрантом. Он погиб 5 апреля в результате обстрела оккупантами Луганской области.

Возле дома украинского военного в Краснокутске, что в Харьковской области, собрались земляки, ветераны АТО/ООС, военнослужащие Харьковского гарнизона и боевые побратимы погибшего, которые приехали с фронта.

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"Он стремился быть достойным примером для своего 10-летнего сына Радиона", – рассказал заместитель командира механизированной роты, старший лейтенант Геннадий Ковшик.

Он добавил, что Виктор Гелебрант был настоящим патриотом, который до конца исполнил свой гражданский долг.

У гроба погибшего почетным караулом стояли курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил. Младшего сержанта похоронили в родном городе.



В Краснокутске попрощались с Виктором Гелебрантом / Фото АрміяInform

Справка. Виктор Гелебрант нес боевое дежурство вечером 5 апреля, когда с направления Золотого-5 в него выстрелил вражеский снайпер. Украинский военный погиб на месте из-за ранения.



В конце церемонии родным погибшего передали Государственный флаг Украины / Фото АрміяInform

Что известно о Викторе Гелебранте