На Харьковщине преступная группа подделала свыше 40 тысяч ПЦР-тестов и ковид-сертификатов

Киберполиция разоблачила новую преступную группу, которая подделывала ПЦР-тесты и ковид-сертификаты на Харьковщине. Ежемесячная прибыль злоумышленников достигала 4 миллионов гривен.

Стоимость поддельного теста составляла 400 гривен, а COVID-сертификат стоил 1500 гривен. Об этом рассказали 20 октября.

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Искали клиентов онлайн

Десять человек в соцсетях принимали заказы по изготовлению ПЦР-тестов на коронавирус, а также COVID-сертификатов.

Заказчики не проходили никаких исследований и не делали прививки, только лишь предоставляли свои данные для оформления документов. Среди клиентов были и туристические агентства. Они перепродавали сертификаты и тесты по еще более высокой цене.

40 тысяч справок и 500 сертификатов

По данным следствия, преступная группа работает около 1 года. За это время злоумышленники успели изготовить более 40 тысяч справок и около 500 сертификатов.



Подделали более 40 тысяч документов / Фото Нацполиции

Их ежемесячная прибыль достигала 4 миллионов гривен. В своей деятельности фигуранты незаконно использовали логотип медицинской лаборатории и печати различных больниц.

Полицейские провели 23 обыска в жилищах фигурантов, их автомобилях и в офисах на территории Киевской, Харьковской и Запорожской областей.

Они изъяли компьютеры, телефоны, банковские карты, денежные средства, печати и штампы медицинских учреждений, а также личные печати врачей.



Полицейские изъяли печати врачей и медучреждений / Фото Нацполиции

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Что угрожает злоумышленникам

Семеро злоумышленников, среди которых был организатор, задержали. Полицейские открыли уголовное производство по статьям:

ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов),

ч. 3 ст. 190 (Мошенничество),

ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара),

ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное злоумышленникам может грозить до 8 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

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