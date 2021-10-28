Взрывной инцидент произошел около 4:30 на автодороге "Киев – Харьков – Довжанский" возле села Рай-Еленовка Холодногорского района.
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Загорелись два грузовика, которые были на АЗС
В ГСЧС сообщили, что произошла разгерметизация подземной емкости с газом. После этого прогремел взрыв и вспыхнул пожар, который перекинулся на 2 грузовых автомобиля.
С огнем боролись 40 сотрудников ГСЧС и 9 единиц техники. Уже в 5:48 пламя удалось локализовать на площади 250 квадратных метров.
На вызов прибыли 40 сотрудников ГСЧС / Фото ГСЧС
Огонь перекинулся на грузовики / Фото ГСЧС
Смотрите видео с места взрыва / Видео ГСЧС
Коротко о последних случаях со взрывами в Украине:
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