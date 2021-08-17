Комбинат "Рассвет" располагается в поселке Золочев Харьковской области. Утечка аммиака произошла 16 августа в 7:26.
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Произошло внезапно
В тот день на комбинате "Рассвет" запланировали стравливание лишнего аммиака через клапан сброса. Так как клапан после не закрылся, аммиак начал вытекать в воздух.
Произошло это по техническим причинам. О деталях не сообщается. Впоследствии утечку остановила аварийная бригада комбината в 08:35.
Что такое аммиак
Это бесцветный газ с удушливым запахом. Его обычно используют для производства удобрений, кислоты, взрывчатых веществ.
Когда аммиак попадает в организм человека, то раздражает дыхательные пути и слизистую оболочку. Как следствие, возникает кашель, насморк, затрудненное дыхание, повышенное сердцебиение.
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