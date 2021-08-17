На Харьковщине произошла утечка аммиака на одном из предприятий

На комбинате "Рассвет" под Харьковом планово стравливали лишний аммиак через клапан. Случайно он начал вытекать в воздух, потому что клапан не закрылся. Никто из людей не пострадал.

Комбинат "Рассвет" располагается в поселке Золочев Харьковской области. Утечка аммиака произошла 16 августа в 7:26.

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Произошло внезапно

В тот день на комбинате "Рассвет" запланировали стравливание лишнего аммиака через клапан сброса. Так как клапан после не закрылся, аммиак начал вытекать в воздух.

Комбинат "Рассвет" подчиняется Госрезерву Украины. Он состоит из трех производственных участков, главный – в Харькове. На комбинате хранят и передают стратегические товары, в частности продукты питания.

Произошло это по техническим причинам. О деталях не сообщается. Впоследствии утечку остановила аварийная бригада комбината в 08:35.

Что такое аммиак Это бесцветный газ с удушливым запахом. Его обычно используют для производства удобрений, кислоты, взрывчатых веществ. Когда аммиак попадает в организм человека, то раздражает дыхательные пути и слизистую оболочку. Как следствие, возникает кашель, насморк, затрудненное дыхание, повышенное сердцебиение. Данные из Википедии

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